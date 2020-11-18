Уряд планує до кінця тижня подати проєкт бюджету-2021 до парламенту

Мінфін наразі працює над урахуванням усіх правок та пропозицій нардепів до Держбюджету-2021

Мінфін наразі працює над урахуванням усіх правок та пропозицій нардепів до Держбюджету-2021

Бюджет потрібно прийняти до кінця року для продовження роботи місії МВФ в Україні

Кабінет міністрів до кінця тижня хоче подати проєкт державного бюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Про це в ефірі «Україна 24» заявив представник уряду в парламенті Василь Мокан.

«У нас немає іншого виходу, аніж у найближчий час – чи це буде початок грудня, чи це буде у формі дострокового засідання ВР України, прийняти два рішення. Перше – це пакет законопроєктів в контексті подолання конституційної кризи, друге рішення – ухвалення Держбюджету на 2021 рік», ─ заявив нардеп.

З його слів, ці дві умови є необхідними для того, щоб в Україні продовжила роботу місія МВФ. «Щойно буде розуміння, що ці законопрооєкти набирають необхідну кількість голосів, відразу вони будуть винесені до зали», – наголосив Мокан.

«Буквально сьогодні міністр фінансів протягом дня, до засідання уряду і після засідання уряду, комунікує з МВФ з приводу проекту бюджету. І до кінця цього тижня уряд планує подати його до другого читання у Верховну Раду», ─ розповів Мокан.

Він підкреслив, що співпраця України з МВФ продовжується.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Слуги народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проєкт бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Зі свого боку перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що реальна дата ухвалення проєкту бюджету України на 2021 рік – це 3 грудня.

Парламентарі ухвалили проєкт постанови № 4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2021 рік.

Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням усіх поправок і пропозицій нардепів.

Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту Бюджету від Кабміну.

Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.

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