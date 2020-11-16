Київщина посіла друге місце за перевиконанням місцевих бюджетів

За результатами 10 місяців доходи місцевих бюджетів Київщини більші на 1,113 млрд грн від запланованого

Цьогоріч надходження до місцевих бюджетів Київщини склали 108,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Київська область займає друге місце серед регіонів України за темпом приросту фактичних надходжень загального фонду місцевих бюджетів порівняно з 2019 роком. За результатами 10 місяців їх доходи зросли на 1,113 млрд грн від запланованого.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін сьогодні, 16 листопада, із посиланням на аналітичні дані Міністерства фінансів України.

Він зазначив, що цьогоріч надходження до місцевих бюджетів склали 108,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У середньому по країні цей показник становить 104,1%.

Довідка щодо стану виконання місцевих бюджетів. Джерело: Мінфін

Також Київщина демонструє показники збільшення й за іншими напрямами. Відтак темп приросту фактичних надходжень складає:

податок на нерухоме майно - 117%,

податок на доходи фізичних осіб – 108,4%,

єдиний податок – 107,8%,

податок на землю – 102,4%.

Як повідомлялося, з початку 2020 року малий та середній бізнес Київщини сплатив майже 2 мільярди гривень єдиного податку.

Станом на 1 листопада сума, яку перерахували платники податків Київщини до місцевих бюджетів, складає майже 13 мільярдів гривень, що на 1 мільярд гривень перевищує надходження минулого року.