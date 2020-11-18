Київські чиновники підозрюються у заволодінні бюджетними коштами на 4 млн грн

В організації злочинної схеми підозрюється директор КУ «Київський молодіжний центр»

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з поліцією повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи, діяльність яких була спрямована на заволодіння бюджетними коштами під час реалізації проєктів та проведення заходів за кошти місцевого бюджету Києва у 2018-2019 роках. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, організували злочинну схему діючий директор КУ «Київський молодіжний центр» Київської міської державної адміністрації, колишній заступник директора зазначеної установи та двоє співучасників.

До вказаної схеми були залучені суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, на рахунки яких безпідставно перераховувались кошти з місцевого бюджету за нібито надані послуги з проведення заходів, які фактично не надавалися або надавалися за рахунок коштів приватних осіб.

Йдеться, зокрема, про інформаційно-просвітницькі, розважальні акції для молоді, військово-патріотичні акції, заходи з популяризації здорового способу життя тощо. У подальшому через підконтрольні суб’єкти господарювання здійснювалося обготівкування грошових коштів.

Загальна сума спричинених збитків місцевому бюджету становить понад 4 млн гривень.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 5 ст 191 КК України та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у складі організованої групи, у великих та особливо великих розмірах та пособництво у такому заволодінні.

Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.