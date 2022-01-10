Від початку пандемії Covid-19 забрав життя вже понад 8,3 тис. киян

9 січня від коронавірусу в Києві померли п'ять осіб

Наразі на коронавірус у Києві хворіють майже 12 тис. осіб

За минулу добу, 9 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 398 осіб. Це на 39 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 8 січня було зафіксовано 437 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 338 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 318 тис. осіб (за добу 9 січня – 282)

померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 5)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 11,8 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 187 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 135 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 177 тис. осіб (за добу 9 січня – 78)

померли 4,7 тис. осіб (за добу – 0).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 5 тис.

9 січня в Україні медики зафіксували понад 1,9 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

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