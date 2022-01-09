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    Covid-19 у столиці: Кличко назвав райони, де хворіють найбільше

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    Вчора&nbsp;найбільше випадків захворювання виявили у Подільському районі столиці&nbsp; - Covid-19 у столиці: Кличко назвав райони, де хворіють найбільше
    Вчора найбільше випадків захворювання виявили у Подільському районі столиці 
    фото: Громадське

    У Києві за добу виявлено 437 нових хворих на коронавірус

    У Києві за минулу добу, 8 січня, медики виявили 437 нових хворих на коронавірус. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

    «Плюс 437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 338 234)», – написав мер.

    За інформацією очільника міста, захворіли 265 жінок від 18 до 94 років, 156 чоловіків від 18 до 87 років, дев’ятеро дівчаток від 3 до 16 років і семеро хлопчиків від 11 місяців до 15 років.

    Минулої доби від вірусу померли 10 людей, одужали 330. Госпіталізували 26 осіб, хворих на коронавірус, та 42-х осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    фото: Кличко - мер
    фото: Кличко - мер

    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Подільському (95), Дарницькому (85) та в Оболонському (66)», - додав Кличко.

    Як повідомляв «Главком», за минулу добу в Україні медики виявили 2810 випадків зараження коронавірусом.

    Додамо, що у Херсонській області погіршуються показники захворюваності на коронавірус. Динаміка рівня госпіталізацій вже не відповідає показникам «жовтої» зони.

    Нагадаємо, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

    Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

    А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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    Теги: Віталій Кличко Київ медицина лікар лікарня хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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