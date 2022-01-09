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    Covid-19: одна із областей опинилась у «помаранчевій» зоні

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    У Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій - Covid-19: одна із областей опинилась у «помаранчевій» зоні
    У Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій
    фото: Уніан

    Усі області окрім Херсонської перебувають у «жовтій» зоні

    У Херсонській області погіршуються показники захворюваності на коронавірус. Динаміка рівня госпіталізацій не відповідає показникам «жовтої» зони. Про це повідомляє МОЗ.

    Також в Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій – 78,6% при показнику 50%. При цьому в області рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій на Херсонщині становить 26,9 при показнику 60 на 100 тис. населення.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Станом на 8 січня рівень захворюваності по країні становив 151 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

    У Києві рівень захворюваності – 357 на 100 тис. осіб, і є найвищим в країні.

    Після столиці найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Полтавській області – 222 на 100 тис. населення, а також Черкаській – 203 на 100 тис. населення.

    Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій – 22,1.

    Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.

    Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%, в Києві – 16,3%.

    Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

    У МОЗ повідомили, що вчора одужало більше українців, ніж захворіло на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Києві (437), Львівській (257) та Вінницькій (205) областях.

    Нагадаємо, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

    Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

    А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Херсонщина лікарня хвороби карантин щеплення вакцинація коронавірус
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    Covid-19: одна із областей опинилась у «помаранчевій» зоні