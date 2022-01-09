Covid-19: одна із областей опинилась у «помаранчевій» зоні

Усі області окрім Херсонської перебувають у «жовтій» зоні

У Херсонській області погіршуються показники захворюваності на коронавірус. Динаміка рівня госпіталізацій не відповідає показникам «жовтої» зони. Про це повідомляє МОЗ.

Також в Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій – 78,6% при показнику 50%. При цьому в області рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій на Херсонщині становить 26,9 при показнику 60 на 100 тис. населення.

Графіка МОЗ

Станом на 8 січня рівень захворюваності по країні становив 151 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності – 357 на 100 тис. осіб, і є найвищим в країні.

Після столиці найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Полтавській області – 222 на 100 тис. населення, а також Черкаській – 203 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій – 22,1.

Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.

Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%, в Києві – 16,3%.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

У МОЗ повідомили, що вчора одужало більше українців, ніж захворіло на коронавірус. Найбільше нових випадків виявили у Києві (437), Львівській (257) та Вінницькій (205) областях.

Нагадаємо, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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