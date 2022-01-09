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    Вірусолог назвав найбільш вразливих для «Омікрон»-штаму людей

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    Китайський науковець застеріг від порівняння нового штаму із звичайною застудою - Вірусолог назвав найбільш вразливих для «Омікрон»-штаму людей
    Китайський науковець застеріг від порівняння нового штаму із звичайною застудою
    фото з відкритих джерел

    Коронавірус як і раніше залишається вкрай небезпечним захворюванням, здатним викликати смерть людини

    «Омікрон»-штам Covid-19 є як і раніше смертельно небезпечним. Такою думкою поділився вчений-вірусолог із Китаю Чжан Веньхун, передає Global Times.

    Вірусолог скептично поставився до інших оцінок нового штаму і назвав умову для відновлення сполучення між країнами.

    Коронавірус як і раніше залишається вкрай небезпечним захворюванням, здатним викликати смерть пацієнта із захворюванням. «Омікрон»-штам особливо небезпечний для людей зі слабкою або ослабленою імунною системою. Не можна порівнювати цей штам із «важким варіантом застуди», попередив Веньхун.

    Обмежувальні бар'єри між країнами можуть бути зняті тільки в разі, коли у людей з'явиться колективний імунітет, заявив китайський вірусолог. Для цього громадянам необхідно проходити процедуру вакцинації, підкреслив фахівець.

    Світова смертність від коронавірусу в середньому знижується із грудня 2021 року в порівнянні з показниками осені і особливо минулої зими. Однак як і раніше в день помирають кілька тисяч людей. Загальний рахунок людських смертей йде на мільйони – це можна порівняти з втратами у воєнний час.

    Навіть безсимптомний перебіг коронавірусу не проходить для людини безслідно. Вірус вражає судини, через що починаються непомітні проблеми по всіх органах.

    Нагадаємо, науковці з відділу вірусів та імунітету Інституту Пастера дослідили, чому «Омікрон» заразніший за інші штами коронавірусу та як довго триває ефективність бустерної дози вакцини.

    До слова, вчені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон».

    Нагадаємо, вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти».

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    Теги: здоров'я Китай імунітет вірус ВООЗ коронавірус
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    Вірусолог назвав найбільш вразливих для «Омікрон»-штаму людей