Вірусолог назвав найбільш вразливих для «Омікрон»-штаму людей
Коронавірус як і раніше залишається вкрай небезпечним захворюванням, здатним викликати смерть людини
«Омікрон»-штам Covid-19 є як і раніше смертельно небезпечним. Такою думкою поділився вчений-вірусолог із Китаю Чжан Веньхун, передає Global Times.
Вірусолог скептично поставився до інших оцінок нового штаму і назвав умову для відновлення сполучення між країнами.
Коронавірус як і раніше залишається вкрай небезпечним захворюванням, здатним викликати смерть пацієнта із захворюванням. «Омікрон»-штам особливо небезпечний для людей зі слабкою або ослабленою імунною системою. Не можна порівнювати цей штам із «важким варіантом застуди», попередив Веньхун.
Обмежувальні бар'єри між країнами можуть бути зняті тільки в разі, коли у людей з'явиться колективний імунітет, заявив китайський вірусолог. Для цього громадянам необхідно проходити процедуру вакцинації, підкреслив фахівець.
Світова смертність від коронавірусу в середньому знижується із грудня 2021 року в порівнянні з показниками осені і особливо минулої зими. Однак як і раніше в день помирають кілька тисяч людей. Загальний рахунок людських смертей йде на мільйони – це можна порівняти з втратами у воєнний час.
Навіть безсимптомний перебіг коронавірусу не проходить для людини безслідно. Вірус вражає судини, через що починаються непомітні проблеми по всіх органах.
Нагадаємо, науковці з відділу вірусів та імунітету Інституту Пастера дослідили, чому «Омікрон» заразніший за інші штами коронавірусу та як довго триває ефективність бустерної дози вакцини.
До слова, вчені виявили новий штам Covid-19: що відомо про «Дельтакрон».
Нагадаємо, вчені відповіли, які шанси заразитися «Омікроном» після «Дельти».