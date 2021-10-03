Стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости

Експертка спрогнозувала, коли вартість землі може «стрибнути» вгору

В Україні земля поступово дорожчатиме до 2030 року

В Україні вартість земельних ділянок щорічно зростатиме. Тому власникам варто не поспішати продавати свою землю, аби отримати за неї вищу ціну. Таку думку висловила адвокатка й радниця із земельного законодавства Програми USAID Анна Федун. Про це повідомляє Zemliak.com.

«Нині законом встановлений мінімальний розмір вартості 1 га землі, що є не нижчим від нормативно-грошової оцінки. Так триватиме до 2030 року, а далі держава «відпустить» цей ринок», – зазначила експертка.

З її слів, вартість землі може вагомо зрости, коли ринок землі відкриється для юридичних осіб, тобто з 2024 року.

Нагадаємо, раніше секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський повідомив, що власникам землі вигідніше здавати її в оренду, а не продавати.

Також стало відомо, що ідею ринку землі у тому чи іншому вигляді підтримують 53% українців, 37% вважають, що земля не може бути об’єктом торгівлі.

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