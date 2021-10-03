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    Стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости

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    Експертка спрогнозувала, коли вартість землі може &laquo;стрибнути&raquo; вгору - Стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости
    Експертка спрогнозувала, коли вартість землі може «стрибнути» вгору
    Фото з відкритих джерел

    В Україні земля поступово дорожчатиме до 2030 року

    В Україні вартість земельних ділянок щорічно зростатиме. Тому власникам варто не поспішати продавати свою землю, аби отримати за неї вищу ціну. Таку думку висловила адвокатка й радниця із земельного законодавства Програми USAID Анна Федун. Про це повідомляє Zemliak.com.

    «Нині законом встановлений мінімальний розмір вартості 1 га землі, що є не нижчим від нормативно-грошової оцінки. Так триватиме до 2030 року, а далі держава «відпустить» цей ринок», – зазначила експертка.

    З її слів, вартість землі може вагомо зрости, коли ринок землі відкриється для юридичних осіб, тобто з 2024 року.

    Нагадаємо, раніше секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський повідомив, що власникам землі вигідніше здавати її в оренду, а не продавати.

    Також стало відомо, що ідею ринку землі у тому чи іншому вигляді підтримують 53% українців, 37% вважають, що земля не може бути об’єктом торгівлі.

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    Теги: земля ринок держава
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    Стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости