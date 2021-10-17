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    Економіка та фінанси

    Шмигаль назвав середню вартість гектару землі в Україні

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    &laquo;7 млн громадян повернули право розпоряджатися власним майном&raquo; &ndash; Шмигаль - Шмигаль назвав середню вартість гектару землі в Україні

    «7 млн громадян повернули право розпоряджатися власним майном» – Шмигаль

    Фото з відкритих джерел

    «Від початку запуску ринку землі проведено понад 28 тис. земельних угод» – Шмигаль

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що середня вартість землі в Україні складає 43,9 тис. грн. Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

    За його словами, від початку запуску ринку землі проведено понад 28 тис. земельних угод.

    «Загальна площа цих ділянок більш як 70 тис. га. Середня вартість за один гектар – 43,9 тис. грн. Ринок землі рухається: 7 млн громадян повернули право розпоряджатися власним майном. Заяви опонентів ринку землі виявилися безпідставними страшилками. 100 днів роботи ринку це чітко демонструють», – написав Шмигаль.

    До слова, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що найближчим часом змін у Кабінеті міністрів не варто чекати, адже на порядку денному парламенту наразі «багато важливих законопроєктів, які потребують оперативного розгляду». Голова Ради каже, що зараз у парламенті нема жодного подання про кадрові питання.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції «Слуги народу» в Трускавці розповів про подальші плани щодо доступну іпотеку. Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

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    Теги: земля ринок уряд Денис Шмигаль
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    Шмигаль назвав середню вартість гектару землі в Україні