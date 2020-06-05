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    Відеокамери на дорогах зафіксували нові антирекорди порушень швидкості

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    Порушник на трасі&nbsp;Київ &ndash; Харків - Довжанський&nbsp; - Відеокамери на дорогах зафіксували нові антирекорди порушень швидкості
    Порушник на трасі Київ – Харків - Довжанський 
    Фото: Патрульна поліція України

    Найбільша швидкість - 206 км/год - зафіксована на вулиці Олени Теліги

    За минулу добу, 4 червня, камери автофіксації порушень на дорогах зафіксували нових «рекордсменів» - 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

    Про це повідомляє Патрульна поліція України.

    Найбільшою швидкість була в автомобіля з державним номерним знаком АН710*** - 206 км/год на вулиці Олени Теліги, де дозволено 50 км/год.

    А ось найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Toyota, номерний знак BH003***. Він перевищував аж 11 разів за день.

    Також камери зафіксували два автомобілі - номери KA591*** та AI212*** - кожен з яких порушив швидкісний режим по 9 разів.

    Щодо ситуації на трасах, то там камери теж зафіксували чимало порушень швидкісного режиму:

    • M07 Київ – Ковель - Ягодин, де дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год, камери зафіксували 220 авто, які рухалися зі швидкістю 144-147 км/год.
    • M05 Київ - Одеса (дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год) - 117 випадків, коли швидкість авто була від 152 до 168 км/год.
    • M06 Київ - Чоп (дозволена швидкість на вказаному відрізку 70 км/год.) — 57 авто, які рухалися зі швидкістю 148-149 км/год.
    • M03 Київ – Харків - Довжанський (дозволена швидкість на вказаному відрізку 110 км/год) - 34 випадки, де авто рухалися зі швидкістю 161-163 км/год.
    • H01 Київ - Знам’янка (дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год) - 31 авто, швидкість яких була від 156 до 159 км/год.
    • M07 Київ - Ковель-Ягодин на ділянці, де дозволена швидкість 90 км/год, камери зафіксували 30 авто, які рухалися зі швидкістю 154 км/год.

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    Відеокамери на дорогах зафіксували нові антирекорди порушень швидкості
    Відеокамери на дорогах зафіксували нові антирекорди порушень швидкості
    Відеокамери на дорогах зафіксували нові антирекорди порушень швидкості
    Відеокамери на дорогах зафіксували нові антирекорди порушень швидкості

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    2 червня заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

    2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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