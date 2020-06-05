Відеокамери на дорогах зафіксували нові антирекорди порушень швидкості



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Порушник на трасі Київ – Харків - Довжанський Фото: Патрульна поліція України

Найбільша швидкість - 206 км/год - зафіксована на вулиці Олени Теліги

За минулу добу, 4 червня, камери автофіксації порушень на дорогах зафіксували нових «рекордсменів» - 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Найбільшою швидкість була в автомобіля з державним номерним знаком АН710*** - 206 км/год на вулиці Олени Теліги, де дозволено 50 км/год.

А ось найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Toyota, номерний знак BH003***. Він перевищував аж 11 разів за день.

Також камери зафіксували два автомобілі - номери KA591*** та AI212*** - кожен з яких порушив швидкісний режим по 9 разів.

Щодо ситуації на трасах, то там камери теж зафіксували чимало порушень швидкісного режиму:

M07 Київ – Ковель - Ягодин, де дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год, камери зафіксували 220 авто, які рухалися зі швидкістю 144-147 км/год.

M05 Київ - Одеса (дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год) - 117 випадків, коли швидкість авто була від 152 до 168 км/год.

M06 Київ - Чоп (дозволена швидкість на вказаному відрізку 70 км/год.) — 57 авто, які рухалися зі швидкістю 148-149 км/год.

M03 Київ – Харків - Довжанський (дозволена швидкість на вказаному відрізку 110 км/год) - 34 випадки, де авто рухалися зі швидкістю 161-163 км/год.

H01 Київ - Знам’янка (дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год) - 31 авто, швидкість яких була від 156 до 159 км/год.

M07 Київ - Ковель-Ягодин на ділянці, де дозволена швидкість 90 км/год, камери зафіксували 30 авто, які рухалися зі швидкістю 154 км/год.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

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