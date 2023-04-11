Головна Новини
search button user button menu button

«А що є вашими кроками до перемоги?». Президент звернувся до українців (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«А що є вашими кроками до перемоги?». Президент звернувся до українців (відео)
президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот з відео

Також президент провів засідання Ставки та зустроівся з американським бізнесменом Говардом Баффетом

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні Україна перебуває на важливому етапі війни і дуже важливо зберегти відчуття шляху, по якому українцям ще слід пройти. Про це він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

«Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду.

Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше.

Так само, як і раніше, наші позиції на фронті, всі наші воїни на позиціях мають підтримуватися українськими позиціями політично й інформаційно, силою зброї та силою нашою суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю звʼязків України зі світом. І це те, що є завданням як держави, так і всіх у державі, як України, так і всіх у світі, хто цінує вільне життя й міжнародний порядок, заснований на правилах.

Це нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма. Тими, хто за неї бʼється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України», – підкреслив Володимир Зеленський.

Окрім цього, президент провів засідання Ставки.

«Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Передусім розглянули бойову ситуацію. Те, що вдається на основних напрямках, на тяжких напрямках, таких як Бахмут і Авдіївка, Донеччина загалом, таких як Кремінна й Луганщина загалом.

Розглянули на Ставці й те, що тільки має вдатися. Те, над чим працюємо. Були доповіді генерала Сирського, генерала Тарнавського, Головкома, ГУР. Генштаб і міністр внутрішніх справ доповіли щодо комплектації нових підрозділів наших сил оборони – нових бригад.

Керівник СБУ генерал Малюк зробив доповідь щодо своєї частини – щодо того, що стосується нашої внутрішньої стійкості, захисту від внутрішнього ворога та протидії колаборантам.

У складі Ставки кожен відповідає за свою частину оборони держави, на шляху до перемоги кожному й кожній варто розуміти: а що є вашими кроками до перемоги? Та чи на увесь шлях вистачає цих кроків?», – додав глава держави.

Також президент провів зустріч з американським бізнесменом Говардом Баффетом.

«Сьогодні в мене була дуже цікава, змістовна зустріч з американським бізнесменом і благодійником Говардом Баффетом. Він давно й щедро допомагає Україні, нашим людям.

Багато проектів реалізуються за його підтримки. Наприклад, у Бучі почалося будівництво фабрики-кухні, що стане частиною реформи шкільного харчування в Україні й буде забезпечувати діточок у трьох громадах Київської області. Цей проект буде масштабований також на інші регіони, зокрема на Харківщину. І коли людина так допомагає, коли особисто дбає про підтримку – а це загалом проекти на сотні мільйонів доларів, – то така людина дуже добре бачить, як важливо кожному бути на шляху до перемоги, як важливо кожному бути активним, як важливо всім стати хоч у чомусь героєм, щоб перемогли ми всі. Я дякую за підтримку пану Баффету», – зауважив президент.

Традиційно, глава держави подякува кожному захиснику та захисниці України, друзям, партнерам.

«Дякую всім нашим партнерам у світі, хто не збавляє активності в допомозі. Дякую всім українцям і українкам, хто розуміє, що маємо пройти цей шлях разом – до перемоги, і у справжній єдності, підтримуючи одне одного й державу. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому міцному народу! Слава Україні!», – підсумував президент.

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.

Теги: Владимир Зеленский війна відео Авдіївка Україна президент перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо взяти кількість атак ворога, можна вловити деякі тенденції
Цифри, які допомагають зрозуміти інтенсивність бойових дій
26 березня, 12:06
Путін дуже любить Сталіна
Фанат Сталіна Путін виконує заповіт Леніна
18 березня, 09:11
Ромі з мамою
16-річна дочка Копполи виклала в соцмережу відео зі скандальними зізнаннями: ролик видалили
23 березня, 09:45
Герой України Дмитро Фінашин вижив після кількох кульових поранень
«Усі думали, що я помер». Неймовірна історія порятунку Героя Дмитра Фінашина
16 березня, 04:02
Пригожин, швидше за все, буде змушений скоротити масштаби чи інтенсивність операцій групи «Вагнер» в Україні
Британська розвідка вказала на провал Пригожина на фронті
13 березня, 08:49
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
23 березня, 19:07
По населеному пункту Авдіївка завдається від восьми до десяти авіаударів
В Авдіївці залишилось шестеро дітей
28 березня, 11:30
РФ піднімала в повітря винищувач: в Україні лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
РФ піднімала в повітря винищувач: в Україні лунала масштабна повітряна тривога (мапа)
30 березня, 13:42
Зеленський у щоденному зверненні розповів про нові санкції проти росіян
Зеленський розповів про нові санкції проти росіян та позитивні новини для України
1 квiтня, 20:48

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
17K
Дефолт настане вже восени?
12K
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
5126
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
4153
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
3878
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ

Новини

На Донеччині загинув гранатометник з Прикарпаття (фото)
Вчора, 23:24
«А що є вашими кроками до перемоги?». Президент звернувся до українців (відео)
Вчора, 23:16
Загарбники перетворють Бахмут на Алеппо. Чому важливо втримати місто – Міноборони (відео)
Вчора, 22:31
Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні: де тривають найзапекліші бої (інфографіка)
Вчора, 22:12
Насоси на мінімумі: Bloomberg підтвердив, що Росія вже не видобуває нафту, як раніше
Вчора, 21:44
Чи можна носити георгіївську стрічку? Суд Молдови дав неочікувану відповідь
Вчора, 17:35

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту