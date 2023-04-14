ЄС готує 11-ту хвилю санкцій проти Росії: які сфери опиняться під забороною (відео)

Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити «ефективне» виконання санкцій

Європейський Союз розпочне запровадження 11-ого пакету санкцій проти Росії та спробує придушити спроби уникнути економічних санкцій, запроваджених після її повномасштабного вторгнення в Україну, заявив CNBC у четвер високопосадовець ЄС.

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Про це заявила єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес в інтерв'ю CNBC.

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«Європа запровадила 10 пакетів санкцій. У нас буде ще один пакет.

«Наша інформація полягає в тому, що санкції працюють, і ми будемо робити більше, але нам потрібно дивитися на повну імплементацію», – сказав МакГіннесс.

«Росію позбавляють як фінансів, так і технологій, щоб заново винайти свою військову машину, і вони мають проблеми на полі бою.

«Ми маємо переконатися, що вони не знайдуть способи обійти наші санкції, і я неодноразово наголошую на тому, що чим глибші наші санкції, тим сильнішими вони є, тим більше Росія шукатиме таких шляхів, незалежно від того, чи йдеться про інші країни чи інші банківські рахунки. обійти», – сказала комісар ЄС з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і об’єднання ринків капіталу Мейрід МакГіннес.

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Брюссель не тільки запровадить додаткові санкції проти Москви, але й намагатиметься забезпечити «ефективне» виконання санкцій, щоб окремим і юридичним особам було важче їх обійти.

«Ми маємо переконатися, що вони не знайдуть способів обійти наші санкції. Я неодноразово наголошую, що чим глибші наші санкції, тим вони ефективніші.

Не недооцінюйте зусиль, які Росія докладе зі своїми друзями в усьому світі, щоб обійти наші санкції – вони впливають на російську економіку, вони впливають на російську військову машину», зазначила високопосадовиця.

МакГіннесс також запитали, чи ЄС намагатиметься покарати країни, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, за допомогою нового законодавства.

Міністерство фінансів США минулого року опублікувало список країн, які допомагають Росії обходити санкції, до якого увійшли Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.

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МакГіннес сказала, що блок натомість зосереджений на нападах на фізичних та юридичних осіб.

«Ми змінюємо наше законодавство, щоб звернути увагу на осіб, які беруть участь у втручанні санкцій. Звичайно, коли йдеться про людей чи організації, які порушують закон, ми побачимо це, тоді вживемо заходів», – резюмувала єврокомісар з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід Макгіннес.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії. У «чорний список» додали понад 30 фізичних та близько 90 юридичних осіб. Про це повідмоляє Мінфін США.