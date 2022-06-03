  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Відкрито рух автомобілів по новій ділянці дороги Київ-Дніпро
рус
    Новини

    Відкрито рух автомобілів по новій ділянці дороги Київ-Дніпро

    Відкрито рух автомобілів по новій ділянці дороги Київ-Дніпро

    Побудована частина дороги протяжністю 28,6 кілометрів відкрита для руху від Дніпра до каналу Дніпро – Донбас

    У Дніпропетровській області відкрито рух по новій ділянці автомобільної дороги Київ-Дніпро. Йдеться про готову частину автодороги Н-31 Дніпро – Решетилівка. Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

    Побудована частина дороги протяжністю 28,6 кілометрів відкрита для руху від Дніпра до каналу Дніпро – Донбас з подальшим переходом на дорогу територіального значення Т-04-12 до розв'язки біля села Могилів.

    Дорога Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка будувалася з нуля в Дніпропетровській і Полтавській областях. Її загальна протяжність 137,5 кілометра: 58 км по Дніпропетровській області та по Полтавській області – 80 км.

    Раніше повідомлялося, що з 1 червня водії всіх автомобілів на українській реєстрації повинні оплачувати проїзд по платних дорогах в Польщі. Виняток торкнеться тільки машин, які перевозять гуманітарну допомогу Україні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відкрито рух автомобілів по новій ділянці дороги Київ-Дніпро