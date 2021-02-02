Підпал «Епіцентру» у Первомайську скоїли двоє чоловіків: заява компанії

Другий зловмисник, як вказують, втік і його розшукує поліція

Поліція повідомила про одного підозрюваного

Дирекція торгівельного центру «Епіцентр» у Первомайську, що на Миколаївщині, повідомила, що умисний підпал торгового центру вчинили двоє чоловіків. Раніше поліція повідомляла про одного підозрюваного.

Про це йдеться у заяві пресслужби «Епіцентру».

Директор центру Михайло Телков стверджує, що один з чоловіків приніс з собою пляшку з легкозаймистою сумішшю, облив невідомою речовиною стенди з ковроліном і лінолеумом і підпалив. На це одразу ж відреагувала охорона. Але зловмисник встиг схопити сокиру і ніж та накинутися на співробітників центру, поранивши одного з них.

Охорона згодом затримала зловмисника і передала поліції. Другий зловмисник, як вказують, втік і його розшукує поліція.

У вівторок 2 лютого в Первомайську на вулиці Федора Достоєвського сталася сильна пожежа в ТЦ «Епіцентр К». Персонал і відвідувачі встигли евакуювати. Вогонь поширився на 4 тисячі квадратних метрів і о 14:30 його локалізували. Поліція затримала палія і показала фотографії із підозрюваним.

Чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів він почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати і отримав у відповідь удар сокирою. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах його наздогнали інші охоронці й поліцейські. Під час затримання він вдарив сокирою ще одну людину.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про навмисне знищення майна (ч. 2 ст. 194 КК) і замах на вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

«Епіцентр» відкрили менше двох місяців тому. Він став найбільший торговим центром у місті – його площа понад 5 тисяч кв. метрів. Там працює 77 співробітниківю