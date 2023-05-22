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Відсьогодні під час тривог транспорт у Києві працюватиме по-новому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відсьогодні під час тривог транспорт у Києві працюватиме по-новому
Нове правило стосується як рухомого складу комунального «Київпастрансу», так і приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів
фото: kpt.kyiv.ua

Громадський транспорт під час тривоги довозитиме пасажирів до укриття

Із понеділка 22 травня у столиці наземний громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття, а не висаджуватиме на найближчій зупинці, як це було до сьогодні. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що нове правило стосується як рухомого складу комунального «Київпастрансу», так і приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів.

«Під час повітряної тривоги водії мають довезти пасажирів до укриттів, які розташовані найближче за схемою руху. Зокрема, до станцій метро, підземних переходів, паркінгів тощо», – йдеться в повідомленні. 

Водночас КМДА зауважила, що пасажири зможуть вийти і на зупинках.

«Повторно сплачувати за проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому ж маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години», – додало відомство.

Нагадаємо, з понеділка 22 травня в Києві будуть посилені обмеження на в'їзд вантажівок до міста. Зокрема, буде заборонений заїзд під час повітряної тривоги. 

До слова, 18 травня депутати Київради прийняли рішення перейменувати дві станції метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».

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Теги: Київ укриття громадський транспорт

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