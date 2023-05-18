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Чи буде цьогоріч пляжний сезон у столиці: відповідь КМДА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи буде цьогоріч пляжний сезон у столиці: відповідь КМДА
На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені
фото ілюстративне

Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку

У столиці не планують відкривати пляжний сезон. А киянам та гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені.

«Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму так звана місцева влада вирішила скасувати цьогорічний пляжний сезон і масово закриває пляжі на півострові.

До слова, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Київ КМДА пляжі

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