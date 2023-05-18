Чи буде цьогоріч пляжний сезон у столиці: відповідь КМДА

На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені

Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку

У столиці не планують відкривати пляжний сезон. А киянам та гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені.

«Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму так звана місцева влада вирішила скасувати цьогорічний пляжний сезон і масово закриває пляжі на півострові.

До слова, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.