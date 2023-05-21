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В'їзд вантажівок до столиці під час повітряної тривоги: відзавтра діятимуть нові правила

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В'їзд вантажівок до столиці під час повітряної тривоги: відзавтра діятимуть нові правила
фото ілюстративне

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни

Із понеділка, 22 травня, в Києві будуть посилені обмеження на в'їзд вантажівок до міста. Зокрема, буде заборонений заїзд під час повітряної тривоги. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Рішення було ухвалено Радою оборони.

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

«Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто», – повідомляє пресслужба.

Також починаючи з 22 травня, водії мають зробити зупинку біля найближчого укриття під час повітряної тривоги. Тепер наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

До слова, правоохоронці вилучили у співака Віктора Павлика спецперепустку на проїзд. Як зазначається, співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці.

Теги: громадський транспорт укриття транспорт місто правила Київ

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