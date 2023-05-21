В'їзд вантажівок до столиці під час повітряної тривоги: відзавтра діятимуть нові правила

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни

Із понеділка, 22 травня, в Києві будуть посилені обмеження на в'їзд вантажівок до міста. Зокрема, буде заборонений заїзд під час повітряної тривоги. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

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Рішення було ухвалено Радою оборони.

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

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«Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто», – повідомляє пресслужба.

Також починаючи з 22 травня, водії мають зробити зупинку біля найближчого укриття під час повітряної тривоги. Тепер наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

До слова, правоохоронці вилучили у співака Віктора Павлика спецперепустку на проїзд. Як зазначається, співак хизувався документом у соціальній мережі, проїжджаючи один із мостів столиці.