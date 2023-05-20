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У Дніпрі пролунали вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Дніпрі пролунали вибухи
Росіяни атакували Дніпро
Фото: Telegram / ДніпроTV (ілюстративне)

У місті працювали сили протиповітряної оборони

Ввечері суботи 20 травня у Дніпрі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

Повідомлення про вибух надійшло від видання о 22:38.

Влада закликала жителів міста та області перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

«Пам'ятаємо про правила безпеки та зберігаємо інформаційну тишу», – заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Голова Дніпропетровської обласної військової адмінітсрації Сергій Лисак повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

«Дякую ПВК «Схід» за відмінну роботу! Подробиці пізніше», – написав він.

Нагадаємо, 20 травня російські загарбники вкотре вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждала жінка, майже тисяча жителів лишилися без світла.

До слова, триває 451-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав три ракетні та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: вибух Дніпро тривога

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