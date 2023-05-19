У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Жителям «почервонілих» областей слід перейти в укриття

О 00:01 сирени повітряної тривоги залунали в Києві та області. Також небезпека фіксується в низці східних регіонів. Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки балістичними ракетами з південного сходу. Також зафіксовано рух безпілотників у Запорізькій області та з піночі.

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Мапа тривог станом на 00:04 виглядає так:

Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

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Нагадаємо, завершився 449-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.