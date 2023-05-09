Маршрутки без шансону: уряд остаточно заборонив музику в громадському транспорті

Нововведення стосуватимуться також таксі: музику водії тепер можуть вмикати, тільки якщо пасажир не заперечує

Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Так уряд фактично закріпив заборону для водіїв громадського транспорту на ввімкнення музики чи фільмів у салонах автобусів. Про це повідомило Мінінфраструктури.

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Тепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв – наприклад, гучно слухають музику або дивляться відео.

Водіям своєю чергою заборонено вмикати у громадському транспорті музику або фільми. Це дозволяється, тільки якщо в салоні є навушники, або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

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Нововведення стосуватимуться також таксі: музику водії тепер можуть вмикати, тільки якщо пасажир не заперечує.

Зазначається, що таку постанову ухвалили на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту й обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада підтримала влітку 2022 року.

Відповідний закон про заборону музики у громадському транспорті Верховна Рада ухвалила ще в жовтні 2022 року. Тепер своєю постановою Кабмін закріпив цю заборону в правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики раніше пояснювали, що заборона стосується водіїв міського транспорту, а також приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. За порушення до водіїв можуть застосувати дисциплінарні заходи, а підприємство – не допустити до конкурсів на перевезення.

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До слова, київські перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту під час тривоги, щоб дати можливість людям пройти до укриттів: поліція у столиці зупинятиме маршрутки під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що у столичних маршрутках змінять систему оплати.