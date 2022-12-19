Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відсутнє світло, зв'язок і є поранені: наслідки атаки на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відсутнє світло, зв'язок і є поранені: наслідки атаки на Київщину
фото: ДСНС

Через атаку енергопостачання немає в трьох районах регіону

Після ранкової атаки російських окупантів іранськими дронами-камікадзе по Київщині поранення отримали троє людей. У трьох районах області відсутнє енергопостачання. Спостерігаються також перебої зі зв'язком. Про це повідомив  голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону.

«Наслідки досить серйозні, у нас є постраждалі, три людини. У нас є пошкоджені приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Можу констатувати, що дуже добре відпрацювала наша ППО... Майже все, що летіло, було збито, але не на 100%», - зазначив голова ОВА.

За словами Кулеби, в Київській області склалася непроста ситуація з енергозабезпеченням. Через атаку світла немає в трьох районах регіону. А ще можуть спостерігатися проблеми з мобільним зв'язком. «Наслідки атаки суттєві для Київської області. Обухівський, Вишгородський, Бучанський райони зараз відключені від електропостачання. Заживлена виключно критична інфраструктура», — додав Кулеба.

Голова Київської ОВА нагадав, що в області діють «Пункти незламності». У них можна випити гарячого чаю і зарядити гаджети.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Читайте також: 

Теги: відео рятувальники інфраструктура Київщина безпілотник поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахеди» у повітряному просторі України
«Дрони-камікадзе» прямують у напрямку Києва: у ряді областей оголошено повітряну тривогу (мапа)
Сьогодні, 01:55
Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном
Українська формула миру та енергетика: Зеленський провів переговори з Макроном
11 грудня, 15:07
Розвідники вважають, що Росія боїться уразливості окупованого півострова
Британська розвідка пояснила, чому РФ перестала запускати дрони-камікадзе з Криму
17 грудня, 09:43

Новини

Відсутнє світло, зв'язок і є поранені: наслідки атаки на Київщину
Відсутнє світло, зв'язок і є поранені: наслідки атаки на Київщину
Київська влада назвала три райони столиці, де наразі проблеми з опаленням
Київська влада назвала три райони столиці, де наразі проблеми з опаленням
Кияни довго чекали на це. Кличко повідомив про зміни у роботі метро
Кияни довго чекали на це. Кличко повідомив про зміни у роботі метро
Атака російських дронів: влада Києва розкрила нові деталі наслідків
Атака російських дронів: влада Києва розкрила нові деталі наслідків
Атака на столицю: рятувальники показали фото та відео наслідків
Атака на столицю: рятувальники показали фото та відео наслідків
Унаслідок нічної атаки дронів по Київщині є постраждалі (фото)
Унаслідок нічної атаки дронів по Київщині є постраждалі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
16K
Рашисти атакують дронами Київ: вибухи у різних районах столиці (фото)
15K
Нічна атака Києва та областей дронами РФ: що відомо (оновлено)
14K
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Головне за ніч: масована атака дронів та хороші новини з Бахмута
9203
Кохана Саакашвілі відверто розказала про всі його діагнози

Новини

ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Сьогодні, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
17 грудня, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту