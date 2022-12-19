Відсутнє світло, зв'язок і є поранені: наслідки атаки на Київщину

Через атаку енергопостачання немає в трьох районах регіону

Після ранкової атаки російських окупантів іранськими дронами-камікадзе по Київщині поранення отримали троє людей. У трьох районах області відсутнє енергопостачання. Спостерігаються також перебої зі зв'язком. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону.

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«Наслідки досить серйозні, у нас є постраждалі, три людини. У нас є пошкоджені приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Можу констатувати, що дуже добре відпрацювала наша ППО... Майже все, що летіло, було збито, але не на 100%», - зазначив голова ОВА.

За словами Кулеби, в Київській області склалася непроста ситуація з енергозабезпеченням. Через атаку світла немає в трьох районах регіону. А ще можуть спостерігатися проблеми з мобільним зв'язком. «Наслідки атаки суттєві для Київської області. Обухівський, Вишгородський, Бучанський райони зараз відключені від електропостачання. Заживлена виключно критична інфраструктура», — додав Кулеба.

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Голова Київської ОВА нагадав, що в області діють «Пункти незламності». У них можна випити гарячого чаю і зарядити гаджети.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.