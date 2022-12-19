«Дрони-камікадзе» прямують у напрямку Києва: у ряді областей оголошено повітряну тривогу (мапа)

Жителям міст необхідно пройти в укриття

Рашисти продовжують тероризувати мирні українські міста. Місцеві пабліки повідомляють про активність в українському повітряному просторі іранських «Шахедів».

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У ряді українських областей оголошено повітряну тривогу: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька та Черкаська області під загрозою обстрілів іранськими «дронами-камікадзе».

Також повідомляють, що «Шахеди» рухаються вздовж Дніпра в напрямку Києва.

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Станом на 01:55 мапа тривог в Україні виглядає наступним чином:

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 18 грудня випустили дрони-камікадзе по Україні. Ворожі БПЛА зафіксували на півдні. Віталій Кім попередив про можливу атаку.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.