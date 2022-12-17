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Британська розвідка пояснила, чому РФ перестала запускати дрони-камікадзе з Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому РФ перестала запускати дрони-камікадзе з Криму
Розвідники вважають, що Росія боїться уразливості окупованого півострова
фото: Getty Images

Під час останніх атак «камікадзе» запускали з Краснодарського краю Росії

Росія перестала запускати дрони-камікадзе іранського виробництва з Криму, побоюючись уразливості півострова. Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

Британська розвідка зазначила, що РФ зазвичай запускала іранські дрони Shahed з території Криму. Проте під час останніх атак «камікадзе» запускали з Краснодарського краю Росії.

Британська розвідка пояснила, чому РФ перестала запускати дрони-камікадзе з Криму фото 1

Розвідники вважають, що Росія боїться уразливості окупованого півострова.

«Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана з побоюваннями Росії щодо вразливості Криму, хоча це також зручно для поповнення запасів з ймовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахань», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники в  тимчасово окупованому Криму готуються відбивати атаки українських Сил оборони. Про це повідомляє розвідка Міноборони України.

Також The Washington Post повідомляла, що українська деокупація Криму може спровокувати ядерну війну. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не змириться з втратою півострова, він може застосувати ядерну зброю.

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Теги: втрати деокупація диктатор Міноборони путін розвідка росія

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