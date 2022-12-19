Атака на столицю: рятувальники показали фото та відео наслідків

Пожежники ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Києві

19 грудня з 04:46 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надходили повідомлення про вибухи у столиці. Внаслідок ворожих обстрілів у двох районах столиці, Шевченківському та Солом’янському, сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у місті Києві.

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Також о 05:02 надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу є пошкодження об‘єкту критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа. Пожежу було локалізовано о 07:27 на площі 150 кв.м та о 07:40 – ліквідовано.

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фото: ДСНС

До гасіння пожежі залучено дев'ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 43 чоловік особового складу.

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Загалом на виклики по ліквідації наслідків обстрілів задіювалось 12 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 58 чоловік особового складу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих у Києві немає.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. «Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», – зазначив він.

Вночі російські окупанти атакували столицю баражуючими боєприпасами Shahed. Працювала ППО.

Жителі Дарницького району Києва повідомили про два віддалені вибухи та звуки дронів. Було чути вибухи в районі Оболоні. О 5:03 жителі Києва повідомляли про сильні вибухи на правому березі Дніпра.

Після нічних прильотів у деяких районах Києва зникло світло.