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Нічна ворожа атака безпілотників: ЗСУ збили 30 «шахедів» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нічна ворожа атака безпілотників: ЗСУ збили 30 «шахедів» 
Завдяки роботі захисників, більшість снарядів не долетіло до цілі
фото: Reuters

Дрони рашисти запустили з берега Азову 

У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 30 «шахедів» російських окупантів.

Нічна ворожа атака безпілотників: ЗСУ збили 30 «шахедів»  фото 1

До бойової роботи залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації та мобільні вогневі групи. 

Нагадаємо, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури. 

Сьогодні уранці сили оборони півдня також приземлили десяток «шахедів».

Теги: рашисти окупанти

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