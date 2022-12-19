Нічна ворожа атака безпілотників: ЗСУ збили 30 «шахедів» 

Завдяки роботі захисників, більшість снарядів не долетіло до цілі

Дрони рашисти запустили з берега Азову

У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

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Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 30 «шахедів» російських окупантів.

До бойової роботи залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

Сьогодні уранці сили оборони півдня також приземлили десяток «шахедів».