Нічна ворожа атака безпілотників: ЗСУ збили 30 «шахедів»
Дрони рашисти запустили з берега Азову
У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.
Як і минулого разу, ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.
Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 30 «шахедів» російських окупантів.
До бойової роботи залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації та мобільні вогневі групи.
Нагадаємо, у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.
Сьогодні уранці сили оборони півдня також приземлили десяток «шахедів».
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