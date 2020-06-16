Викрадення з автівки 500 тис. грн: грабіжниками виявились іноземці (фото)



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Під час затримання зловмисників правоохоронці вилучили частину викрадених грошей Фото: Нацполіція

Суд заарештував зловмисників

Грабіжниками, які на автозаправній станції у Києві, поки власник зайшов до приміщення, розбили скло в іномарці та викрали сумку з 500 тис. грн, виявилися іноземці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території АЗС невідомі розбили скло задніх дверей автівки та викрали з салону сумку з грошима. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події та задокументувала злочин… правоохоронці переглянули відео з камер спостереження і встановили, що зловмисники втекли автомобілем. У ході проведення оперативно-розшукових заходів менш ніж за добу встановили особи зловмисників», - повідомили в поліції.

«Ними виявилися уродженці іншої держави, 1982 та 1984 років народження. Ми з’ясували, що один із них раніше судимий за аналогічний злочин, а інший, за рішенням суду, перебуває під домашнім арештом за вчинення пограбування. Встановивши місце знаходження підозрюваних, ми провели заходи для їх затримання, а також санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілі. Під час них в одного із затриманих виявили та вилучили частину грошей», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Як з’ясувалося, зловмисники діяли за попередньо обговореним планом. Вони приїхали автомобілем. Доки один із зловмисників підходив до автівки, розбивав скло та забирав гроші, другий залишався за кермом, аби бути готовим швидко тікати зі спільником та чужими речами.

Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські перевіряють причетність затриманих до вчинення інших правопорушень на території столиці.

Як повідомлялося, затриманим повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 630,6 тис. грн кожному. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.