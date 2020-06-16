На АЗС у Києві грабіжники викрали з автівки підприємця майже пів мільйона гривень



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Злочинці викрали з автомобіля сумку із грошима

Зловмисників затримано і повідомлено про підозру

11 червня цього року двоє осіб, перебуваючи на одній із автозаправних станцій Києва, шляхом розбиття скла, викрали з автомобіля сумку із майже 500 тис. гривень, за які потерпілий мав намір придбати квартиру. Як виявилося, зловмисники відслідковували потерпілого від пункту обміну валюти до АЗС.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Злочинців затримано.

На підставі зібраних доказів Київською місцевою прокуратурою № 4 погоджено повідомлення про підозру зловмисникам у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Наразі Дніпровським районним судом Києва задоволено клопотання прокурора та застосовано до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 630 тис. грн для кожного.

У межах досудового розслідування, яке здійснює Дніпровське управління поліції ГУ НП в Києві, перевіряється можлива причетність вказаних осіб до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Також відносно одного з підозрюваних у Оболонському районному суді Києва розглядається обвинувальний акт за бандитизм та розбійний напад.

Як повідомлялося, працівник автомийки у Києві викрав автомобіль, залишений там власником.