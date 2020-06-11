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    Бризнув в обличчя газом і пограбував: у Гідропарку сумчанин обчистив киянина (фото)

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    Підозрюваний -&nbsp;<span class="textexposedshow"><span lang="UK">36-річний мешканець міста Суми, раніше судимий за пограбування та шахрайство</span></span> - Бризнув в обличчя газом і пограбував: у Гідропарку сумчанин обчистив киянина (фото)
    Підозрюваний - 36-річний мешканець міста Суми, раніше судимий за пограбування та шахрайство
    Фото: Нацполіція

    Під приводом підвезти додому зловмисник по дорозі до вигаданої автівки пограбував чоловіка

    До чергової частини столичної поліції звернувся мешканець Києва та повідомив, що у Гідропарку на нього напав невідомий та відібрав особисті речі. На місце події виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За словами 44-річного потерпілого, подія сталася біля ресторану. Коли чоловік вийшов на вулицю, до нього підійшов невідомий та запропонував підвезти додому. Дорогою до вигаданої автівки зловмисник бризнув в обличчя заявнику з газового балончика, після чого відібрав у нього годинник, мобільний телефон і гаманець з грошима та втік на таксі.

    У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники патрульної поліції затримали підозрюваного у Печерському районі столиці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 36-річний мешканець міста Суми, раніше судимий за пограбування та шахрайство. У транспортному засобі, на якому втік правопорушник, правоохоронці виявили та вилучили речові докази.

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    Бризнув в обличчя газом і пограбував: у Гідропарку сумчанин обчистив киянина (фото)
    Бризнув в обличчя газом і пограбував: у Гідропарку сумчанин обчистив киянина (фото)
    Бризнув в обличчя газом і пограбував: у Гідропарку сумчанин обчистив киянина (фото)
    Бризнув в обличчя газом і пограбував: у Гідропарку сумчанин обчистив киянина (фото)

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Національна поліція України Суми Київ кримінал пограбування чоловік злочин
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