Бризнув в обличчя газом і пограбував: у Гідропарку сумчанин обчистив киянина (фото)



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Підозрюваний - 36-річний мешканець міста Суми, раніше судимий за пограбування та шахрайство Фото: Нацполіція

Під приводом підвезти додому зловмисник по дорозі до вигаданої автівки пограбував чоловіка

До чергової частини столичної поліції звернувся мешканець Києва та повідомив, що у Гідропарку на нього напав невідомий та відібрав особисті речі. На місце події виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами 44-річного потерпілого, подія сталася біля ресторану. Коли чоловік вийшов на вулицю, до нього підійшов невідомий та запропонував підвезти додому. Дорогою до вигаданої автівки зловмисник бризнув в обличчя заявнику з газового балончика, після чого відібрав у нього годинник, мобільний телефон і гаманець з грошима та втік на таксі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники патрульної поліції затримали підозрюваного у Печерському районі столиці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 36-річний мешканець міста Суми, раніше судимий за пограбування та шахрайство. У транспортному засобі, на якому втік правопорушник, правоохоронці виявили та вилучили речові докази.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 105 тисяч гривень. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.