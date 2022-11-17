Вимкнення неможливо передбачити: яка ситуація з електропостачанням на Київщині (відео)

В регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики

Голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні ситуація з електропостачанням залишається складною, тож екстрені аварійні вимкнення триватимуть і далі. Про це йдеться у телеграм-каналі Кулеби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За рішенням «Укренерго» в регіоні застосовуються екстрені вимкнення електрики. Екстрені аварійні вимкнення – це ті вимкнення, що відбуваються вимушено. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. На ранок фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на вимкнення за графіком», – йдеться у повідомленні.

Кулеба зауважив, що все ж «тиждень буде важким». При цьому об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також триває ліквідація наслідків нещодавніх обстрілів.

«Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи», – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Кличко повідомив про ситуацію зі світлом у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Зеленський розповів, що Україна розробила альтернативну систему постачання електрики.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі.