Трафік впав на третину: в Україні почалися перебої в роботі інтернету

Інтернет-трафік впав в Україні до 67% від норми

Більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії

Після ворожих обстрілів в Україні 15 листопада обсяг інтернет-трафіку впав до 67% від норми. Про це повідомляє NetBlocks.

Згідно з мережевими даними, більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії на тлі інтенсивного російського ракетного обстрілу, спрямованого на критичну інфраструктуру.

«Підтверджено: Україна поки відчуває значний збій в роботі інтернету; показники свідчать про загальне підключення тільки на 67% від попередніх показників; інцидент стався на тлі повідомлень про одну з найінтенсивніших російських ракетних атак», – зазначили в організації.

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Нагадаємо, влада Київської області закликає мешканців готуватись до тривалих відключень світла після російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Після обстрілів у столиці без світла опинилася щонайменше половина споживачів. Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці.