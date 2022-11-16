Зеленський: Україна розробила альтернативну систему постачання електрики

Україна вже домовилася США про будівництво малих модульних реакторів

Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів для вироблення електроенергії, але поки що всі ресурси задіяно на те, щоб захистити й відновити ту енергетичну систему, яка є. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам.

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Україна вже домовилася США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних місцях. Зеленський уточнив, що йдеться не про один модульний реактор, фахівці зробили пілотний варіант, але не можна говорити, що «ця модель запрацює вже завтра».

Бо зараз треба зробити так, щоб незалежно від того, куди влучають російські ракети, в українських людей була хоч певна кількість електроенергії.

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«Те, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми на цьому шляху, що ми розуміємо точно з «Укренерго» та Міністерством енергетики, що ми будемо робити – як тільки можна буде голову підняти, ми це будемо робити. А поки що всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки – всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляють щоденно.

Може, зараз важливо було б суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації – я не буду про це говорити.

У нас є два пріоритети сьогодні. Є паралельна мережа, яку ми розробили, як ми будемо її будувати – точно не для публічності. Є пріоритет №1 щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де нас позбавляють її», – сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

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Також президент України оцінив загрозу нападу з Білорусі.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.