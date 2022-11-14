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«Укренерго» пояснило, чому в Києві стали частіше відключати світло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» пояснило, чому в Києві стали частіше відключати світло
Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема
фото ілюстративне

Планові відключення триватимуть у Києві та області, доки відновлюватиметься можливість передачі електроенергії з інших регіонів

Російські загарбники серйозно пошкодили один із ключових енергетичних об’єктів, що вплинуло на електропостачання у низці областей, зокрема у Києві та Київській області, де застосовують планові, а іноді й аварійні відключення. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький а ефірі телемарафону.

Зазначається, що планові відключення триватимуть у Києві та області, доки відновлюватиметься можливість передачі електроенергії з інших регіонів.

«Київський та харківський енерговузол – це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших енергетичних компаній. Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться», – зазначив Кудрицький.

Зазначимо, що сьогодні, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Раніше повідомлялося, що у Києві може збільшитися тривалість відключень світла.

До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Також Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

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Теги: електроенергія війна росія окупанти Київ

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