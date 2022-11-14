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Відключення світла у Києві: «Укренерго» спростувало фейк

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відключення світла у Києві: «Укренерго» спростувало фейк
«Укренерго» продовжить працювати над відновленням мережі
фото з відкритих джерел

Планові відключення триватимуть у Києві та в низці інших областей до завершення відповідних ремонтів

«Укренерго» офіційно спростувало повідомлення про те, що нібито відключення електроенергії у Києві закінчиться за тиждень. Така інформація з'явилась на сторінці в Telegram «Укренерго».

Світло відключатимуть, доки не завершаться ремонти енергосистеми.

«У телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що нібито «Укренерго» заявило, що «у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень». Ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні «Укренерго».

Там пояснили, що фейкові повідомлення розповсюджують із посиланням на заяву голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону. Однак такої інформації Кудрицький не озвучував.

«Планові відключення триватимуть у Києві та в низці інших областей до завершення відповідних ремонтів та відновлення можливості електромережі передавати в ці регіони додаткову потужність, якої вони потребують... Він (Кудрицький – Ред.) акцентував увагу на тому, що з урахуванням проведених ремонтів прогнозуються лише планові відключення у семи областях та м. Києві, за умови, що не буде нових пошкоджень, а також «Укренерго» продовжить працювати над відновленням мережі, щоб ці планові відключення були мінімальними. Це означає, що планові відключення продовжуватимуться, але обсяг таких відключень може бути меншим», – пояснили в «Укренерго».

Зазначимо, що сьогодні, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Раніше повідомлялося, що у Києві може збільшитися тривалість відключень світла.

До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Також Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

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Теги: Україна енергетика Укренерго

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