Віталій Кличко отримав престижну американську нагороду (відео)

Кличко подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну

Кличко подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну

Нагороду імені Артура Еша із 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN

Київський міський голова Віталій Кличко став лауреатом престижної американської нагороди імені Артура Еша за мужність, яку щорічно присуджує комітет ESPY Award. Про це повідомляє КМДА.

Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, США. Від імені Кличка, який перебуває в Києві й не зміг бути присутнім на урочистостях, нагороду отримав американський актор Дуейн Джонсон.

«Отримати цю нагороду – велика честь для мене. Переконаний, що це – визнання хоробрості й незламності українського народу, який відважно протистоїть російському агресору. Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть на коліна. Ми вистоїмо і переможемо!» – прокоментував столичний голова.

При цьому Кличко подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну.

Під час заходу організатори показали невеликий документальний фільм про Віталія Кличка.

Нагороду імені Артура Еша із 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN (з 2017 року – телевізійна мережа ABC) в рамках ESPY Awards, престижної церемонії нагородження спортсменів. Її присуджують спортсменам, які досягли значних звершень і поза спортивною кар’єрою. У 1997 році нагороду отримав Мухаммед Алі, у 2003-му – футболіст Патрік Тіллман, який загинув під час миротворчої місії в Афганістані, у 2009-му – Нельсон Мандела.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповів про перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли на вулицях міста велися бої з ворожими диверсантами.

Також відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.