Віталій Кличко отримав престижну американську нагороду (відео)
Нагороду імені Артура Еша із 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN
Київський міський голова Віталій Кличко став лауреатом престижної американської нагороди імені Артура Еша за мужність, яку щорічно присуджує комітет ESPY Award. Про це повідомляє КМДА.
Церемонія нагородження відбулася в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, США. Від імені Кличка, який перебуває в Києві й не зміг бути присутнім на урочистостях, нагороду отримав американський актор Дуейн Джонсон.
«Отримати цю нагороду – велика честь для мене. Переконаний, що це – визнання хоробрості й незламності українського народу, який відважно протистоїть російському агресору. Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть на коліна. Ми вистоїмо і переможемо!» – прокоментував столичний голова.
При цьому Кличко подякував усім партнерам та друзям, які допомагають та підтримують Україну.
Під час заходу організатори показали невеликий документальний фільм про Віталія Кличка.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко розповів про перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли на вулицях міста велися бої з ворожими диверсантами.
Також відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.
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