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    Новини

    Відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців

    Поєдинок, про який згадав боксер, відбувся&nbsp;21 червня 2003 року - Відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців
    Поєдинок, про який згадав боксер, відбувся 21 червня 2003 року
    фото з відкритих джерел

    Леннокс Льюїс згадав про річницю бою з Віталієм Кличком

    Ексчемпіон світу в супер важкій вазі Леннокс Льюїс присвятив свій допис в соціальній мережі Instagram своєму колишньому супернику в ринзі Віталію Кличку. Поєдинок між Кличком і Льюїсом, про який фанати сперечаються досі, відбувся 21 червня 2003 року.

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    Публикация от Lennox Lewis, CBE, CM (@mrlennoxlewis)

    «За інших умов 21 червня я би написав пост про річницю мого бою з Віталієм Кличком, однак сьогодні я просто хочу відсалютувати йому. Зараз триває найбільший бій у його житті. І жертви, на які він пішов, аби служити українському народу, не просто похвальні. Вони – захоплюючі.

    Потрібно багато відваги, аби вийти в боксерський ринг. Як бійці ми знаємо, що кожен наш бій може бути останнім. Але відвага відстоювати свою країну і своїх людей, як робить це сьогодні Кличко, потребує зовсім іншого рівня сміливості та любові. Тож, 21 червня я шлю вітання моєму другу Віталію. Нехай береже тебе Бог і благословляє миром, любов’ю та щастям!», – написав Ленокс Льюіс.

    Світові боксери не вперше звертаються зі словами підтримки до українців. Раніше легенда світового боксу американець Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.

    Раніше боксер поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна Україна Леннокс Льюїс Instagram окупація #stoprussia
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    Відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців