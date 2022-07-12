Кличко розповів про реакцію киян на російські танки у перші дні війни

Росіяни думали, що буде паніка, але кияни відреагували на вторгнення інакше

Мер Києва розповів, якою була перша реакцію жителів міста на напад Росії

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли на вулицях міста велися бої з ворожими диверсантами. Про це мер Києва сказав у інтерв’ю журналістові Дмитру Гордону.

«Я відчув злість. І таке ж відчуття було у десятків, сотень тисяч киян», – сказав він у відповідь на запитання про свої відчуття, коли російська бойова техніка з'явилася на вулицях міста.

Водночас Кличко уточнив, що на другий день російського вторгнення, 25 лютого, на Оболонь прорвалися не танки, а БМП (бойові машини піхоти). Він нагадав, що тоді одна диверсійно розвідувальна група була на площі Шевченка, а БМП прорвався на Оболонь.

Міський голова Києва також навів показову історію одного жителя Оболоні, який втратив житло внаслідок російської ракетної атаки.

«Перші 10 днів. Я уже був на роботі, восьма ранку. Приходить інформація, що на Оболоні ракета влучила у будівлю. Я негайно виїхав туди. 12-поверхівка. Ніколи не думав, що бетон може горіти, як свічка. До мене підійшов чоловік років 65 у хорошому настрої. Він сказав: «Ви бачите ту діру? То була моя квартира». – Я зрозумів, чому він був у піднесеному настрої. За 5 хвилин до того, як ракета влучила у будівлю, він вийшов з дому», – розповів мер столиці.

Кличко зазначив, що запропонував чоловікові евакуацію у безпечніше місце, але його відповідь шокувала – чоловік попросив дати йому зброю.

«Росіяни думали, що буде паніка, хаос. Але у людей виникає відчуття злості, ненависті, відчуття, що вони нікуди не хочуть тікати, вони хочуть захищати своє місто», – сказав міський голова Києва.

Кличко також згадав величезні черги за зброєю, яку видавали жителям Києва у перші дні повномасштабної війни.

«Перший тиждень. Ми видавали бійцям тероборони зброю. О другій годині ночі біля Троєщини. Черга стоїть. Вітер, холод собачий. А люди стоять у черзі десь у кілометр. Вдень і вночі стоять, нікуди не тікають. В такі моменти розумієш, що ти гордий дути українцем. Це нація людей, які готові приймати виклики нікуди не тікати і захищати свою країну», – зазначив він.

Зазначимо, 25 лютого у мережі з'явилося відео, як російські окупанти на важкій бронемашині переїхали автомобіль з людьми.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко назвав стратегічну мету України. На відкритті саміту НАТО журналісти запитали у Кличка, чого має прагнути Україна, аби мати гарантії безпеки. Він зазначив, що стратегічна мета, закріплена в Конституції України, – це вступ нашої держави до ЄС та НАТО.

Також міський голова Києва раніше зустрівся з мером іспанської столиці Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою. Своєму колезі очільник Києва розказав, що насправді чинять російські варвари в Україні, як убивають мирних мешканців, як знищують наші міста і селища.