Кличко попередив киян про нелегкий опалювальний сезон
Температура в оселях може бути меншою
Киян попередили що температура повітря в оселях під час наступного сезону буде трохи меншою, ніж зазвичай. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Рада».
«На жаль, у нас цей сезон буде нелегкий. Температура в оселях може бути трошки меншою», – сказав Кличко.
Мер зазначив, що місцева влада робить зараз усе можливе, щоб використовувати також сучасні технології, готуючись до зими та сподівається на вчасне постачання енергоносіїв, щоб надавати послуги газу людям.
Очільник міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі телемарафону сказав, що у випадку, якщо через воєнні дії не буде можливості забезпечити централізоване опалення, в окремих громадах будуть розгорнуті модульні мобільні системи.
«Хочу звернутися до українців, ставитися максимально дбайливо до енергії, тепла. Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон і жити взимку з відкритими вікнами», – сказав Чернишов.
Раніше Чернишов повідомляв, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.
Під час опалювального сезону оптимальна температура в українських оселях становитиме 18-20 градусів, але не нижче 16 градусів, як в «ощадливих країнах розвинутої Європи».