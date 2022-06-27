Кличко попередив киян про нелегкий опалювальний сезон

Киян попередили що температура повітря в оселях під час наступного сезону буде трохи меншою, ніж зазвичай. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Рада».

«На жаль, у нас цей сезон буде нелегкий. Температура в оселях може бути трошки меншою», – сказав Кличко.

Мер зазначив, що місцева влада робить зараз усе можливе, щоб використовувати також сучасні технології, готуючись до зими та сподівається на вчасне постачання енергоносіїв, щоб надавати послуги газу людям.