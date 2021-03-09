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    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)

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    Автор пам&lsquo;ятника &ndash; відомий український скульптор Олег Пінчук - Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Автор пам‘ятника – відомий український скульптор Олег Пінчук
    Фото: klichko.org

    Бронзову скульптуру столиця України подарувала італійському місту-побратиму

    Бронзову скульптуру Тараса Шевченка, яку місто Київ передало в дар італійській Флоренції, урочисто відкрили мери української столиці Віталій Кличко та італійського міста – Даріо Нарделла. Про це повідомляється на сайті Київського міського голови.

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    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)
    Віталій Кличко відкрив памʼятник Шевченку у Флоренції (фото)

    «Сьогодні, в День народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія. – У Флоренції (місті-побратимі Києва) ми відкрили пам‘ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі за те, що ми нарешті втілили цей проект, над яким разом працювали кілька років», – зазначив Кличко під час церемонії відкриття пам‘ятника. – І тепер італійці та туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури», – підкреслив мер Києва.

    Монумент встановили в знаковому місці – в центрі, неподалік від всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate.

    Автор пам‘ятника, що виготовлений за кошти українських меценатів, – відомий український скульптор Олег Пінчук.

    Мер Флоренції зазначив, що сьогодні два славетних міста – Київ та Флоренція – стали ще ближчими в своїй співпраці і побратимстві.

    «Як Київ є столицею культури і мови України, так само Флоренція – столиця культури та мови Італії, – зазначив Нарделла. – Сьогодні, коли ми спільно маємо протистояти пандемії, культура допомагає відчувати нам свою ідентичність, укріплює духовність і наше побратимство. Тому ми тут сьогодні, на цій події, – заради спільного блага», – наголосив під час церемонії Даріо Нарделла.

    Нагадаємо, в 2015 році спільними зусиллями Київської міської влади, Посольства Італії в Україні та міжпарламентської групи дружби України та Італії в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, що народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.

    Сьогодні Україна відзначає День народження Тараса Шевченка. З цього приводу сьогодні ряд діячів культури та мистецтва отримали Шевченківські премії.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Італія мер культура Україна столиця памятник
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