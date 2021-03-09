Комітет Шевченківської премії оголосив імена лауреатів 2021 року

Члени Шевченківського комітету тримали інтригу, щоби оголосити імена лауреатів саме в день народження Тараса Шевченка

Члени Комітету представили лауреатів у кожній із шести номінацій

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка сьогодні оголошує лауреатів 2021 року.

Члени Шевченківського комітету тримали інтригу, щоби оголосити імена саме в день народження Тараса Шевченка

Під час брифінгу в Українському кризовому центрі члени Комітету представили лауреатів у шести номінаціях. Це – література, публіцистика/журналістика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво, кіномистецтво і театральне мистецтво.

Отже, у вирішальному третьому турі за здобуття премії змагалися:

Література

Олена Герасим'юк Книга поезій«Тюремна пісня»

Оксана Луцишина Роман «Іван і Феба»

Василь Махно Роман «Вічний календар»

Володимир Рафєєнко Роман«Мондегрін (пісні про смерть і любов)»

Публіцистика, журналістика

Станіслав Асєєв Книга есеїв «В ізоляції»

Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) Книга «Щоденник нелегального солдата»

Вахтанг Кіпіані Книга «Справа Василя Стуса»

Музичне мистецтво

Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство «УХО» Цикл «Архітектура голосу»

Олександр Козаренко (піаніст) Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»

Візуальне мистецтво

Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків»

Борис Михайлов (художник) Відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»

Василь Семенюк (художник) Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»

Анатолій Федірко (художник) Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича»

Кіномистецтво

Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) Художній фільм«Атлантида»

Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) Фільм «Погані дороги»

Театральне мистецтво

Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) Вистава «Шинель»за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру

Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) Опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької

Євген Лавренчук (режисер) Опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету

Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) Вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

Напередодні нового року Главком оприлюднив шорт-лист претендентів на Шевченківську премію.

Також у лютому всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив лавреатів.

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