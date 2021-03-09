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    Комітет Шевченківської премії оголосив імена лауреатів 2021 року

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    Члени Шевченківського комітету тримали інтригу, щоби оголосити імена лауреатів саме в день народження Тараса Шевченка - Комітет Шевченківської премії оголосив імена лауреатів 2021 року
    Члени Шевченківського комітету тримали інтригу, щоби оголосити імена лауреатів саме в день народження Тараса Шевченка
    Фото з відкритих джерел

    Члени Комітету представили лауреатів у кожній із шести номінацій

    Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка сьогодні оголошує лауреатів 2021 року. Члени Шевченківського комітету тримали інтригу, щоби оголосити імена саме в день народження Тараса Шевченка.

    Під час брифінгу в Українському кризовому центрі члени Комітету представили лауреатів у шести номінаціях. Це – література, публіцистика/журналістика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво, кіномистецтво і театральне мистецтво.

    Отже, у вирішальному третьому турі за здобуття премії змагалися:

    Література

    • Олена Герасим'юк Книга поезій«Тюремна пісня»
    • Оксана Луцишина Роман «Іван і Феба»
    • Василь Махно Роман «Вічний календар»
    • Володимир Рафєєнко Роман«Мондегрін (пісні про смерть і любов)»

    Публіцистика, журналістика

    • Станіслав Асєєв Книга есеїв «В ізоляції»
    • Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) Книга «Щоденник нелегального солдата»
    • Вахтанг Кіпіані Книга «Справа Василя Стуса»

    Музичне мистецтво

    • Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство «УХО» Цикл «Архітектура голосу»
    • Олександр Козаренко (піаніст) Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»

    Візуальне мистецтво

    • Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків»
    • Борис Михайлов (художник) Відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»
    • Василь Семенюк (художник) Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»
    • Анатолій Федірко (художник) Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича»

    Кіномистецтво

    • Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) Художній фільм«Атлантида»
    • Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) Фільм «Погані дороги»

    Театральне мистецтво

    • Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) Вистава «Шинель»за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру
    • Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) Опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
    • Євген Лавренчук (режисер) Опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету
    • Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) Вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

    Напередодні нового року Главком оприлюднив шорт-лист претендентів на Шевченківську премію.

    Також у лютому всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив лавреатів.

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    Теги: книги музика література Тарас Шевченко театр мистецтво фільм
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