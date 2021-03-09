Комітет Шевченківської премії оголосив імена лауреатів 2021 року
Члени Шевченківського комітету тримали інтригу, щоби оголосити імена лауреатів саме в день народження Тараса Шевченка
Фото з відкритих джерел
Члени Комітету представили лауреатів у кожній із шести номінацій
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка сьогодні оголошує лауреатів 2021 року. Члени Шевченківського комітету тримали інтригу, щоби оголосити імена саме в день народження Тараса Шевченка.
Під час брифінгу в Українському кризовому центрі члени Комітету представили лауреатів у шести номінаціях. Це – література, публіцистика/журналістика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво, кіномистецтво і театральне мистецтво.
Отже, у вирішальному третьому турі за здобуття премії змагалися:
Література
- Олена Герасим'юк Книга поезій«Тюремна пісня»
- Оксана Луцишина Роман «Іван і Феба»
- Василь Махно Роман «Вічний календар»
- Володимир Рафєєнко Роман«Мондегрін (пісні про смерть і любов)»
Публіцистика, журналістика
- Станіслав Асєєв Книга есеїв «В ізоляції»
- Олена Білозерська-Воронова (Білозерська) Книга «Щоденник нелегального солдата»
- Вахтанг Кіпіані Книга «Справа Василя Стуса»
Музичне мистецтво
- Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) ‑ Музичне агентство «УХО» Цикл «Архітектура голосу»
- Олександр Козаренко (піаніст) Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»
Візуальне мистецтво
- Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи) Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків»
- Борис Михайлов (художник) Відеопроекція та фотоінсталяція «Випробування смертю»
- Василь Семенюк (художник) Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»
- Анатолій Федірко (художник) Арт-проєкт «Арт фабрика ім.prof.К.Малевича»
Кіномистецтво
- Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник) Художній фільм«Атлантида»
- Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію) Фільм «Погані дороги»
Театральне мистецтво
- Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі) Вистава «Шинель»за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру
- Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів) Опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
- Євген Лавренчук (режисер) Опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету
- Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор) Вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
Напередодні нового року Главком оприлюднив шорт-лист претендентів на Шевченківську премію.
Також у лютому всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив лавреатів.
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