Хто отримав Шевченківську премію-2021: повний список

У номінації «Театральне мистецтво» перемогу отримали творці вистави Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

У номінацій «Кіномистецтво» переміг фільм «Атлантида» Валентина Васяновича

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів премії. Під час брифінгу члени Комітету представили лауреатів у шести номінаціях. Це – література, публіцистика/журналістика, музичне мистецтво, візуальне мистецтво, кіномистецтво і театральне мистецтво.

Першим оголосили переможця в номінації «Публіцистика і журналістика». Ним став колишній полонений бойовиків Станіслав Асєєв з книгою «В ізоляції».

Станіслав Асєєв та Вахтанг Кіпіані цього року потрапили у шорт-лист номінантів на Шевченківську премію

У номінацій «Кіномистецтво» переміг фільм «Атлантида» Валентина Васяновича.

У номінації візуальне мистецтво премію отримав Борис Михайлов (художник) за відеопроекцію та фотоінсталяцію «Випробування смертю».

Лауреатом Шевченківської премії у номінації література стала Оксана Луцишина за роман «Іван і Феба».

У номінації музичне мистецтво: Андрусик Олександра Сергіївна (директорка агенції), Шимальський Євген Володимирович (співзасновник агенції), Сула Катерина Олександрівна (виконавча продюсерка) — Музичне агентство «Ухо». Цикл «Архітектура голосу» – серія концертних подій.

У номінації театральне мистецтво кращим визнано авторів вистави «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Над постановкою працювали Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор).

У засіданні Комітету взяли участь Юрій Макаров – голова Комітету, Тамара Гундорова – заступник голови Комітету, Дмитро Богомазов, Володимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Ростислав Держипільський, Римма Зюбіна, Тетяна Кочубінська, Любов Морозова, Ігор Панасов, Влада Ралко, Михайло Рашковецький, Юлія Сінькевич, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Євгеній Стасіневич. Члени Комітету, за результатами таємного голосування, сформували список творів у кожній з номінацій, допущених до третього туру

Раніше всеукраїнський рейтинг «Книжка року ‘2020» оголосив лавреатів.

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