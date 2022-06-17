Влада Києва офіційно заборонила салюти та гучну музику
Недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців столиці
Глава КМВА дав доручення на заборону в Києві салютів, а також гучних співів, музики з колонок та інших гучномовних установок. Про це свідчить відповідний документ.
«Враховуючи, що в умовах триваючої широкомасштабної збройної агресії РФ на території України, очікування ракетних ударів, виникнення стресових ситуацій тощо недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців міста Києва», – йдеться у докученні військової адміністрації.
Таким чином у Києві заборонили проведення салютів, феєрверків, інших піротехнічних заходів.Також забороняється гучний спів, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користування іншими гучномовними установками
Нагадаємо, нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків.
Як повідомлялося, на Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі До слова, в окупованому Луганську людей обстріляли піротехнікою.