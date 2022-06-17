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    Новини

    Влада Києва офіційно заборонила салюти та гучну музику

    У Києві заборонили салюти&nbsp; - Влада Києва офіційно заборонила салюти та гучну музику
    У Києві заборонили салюти 
    фото з відкритих джерел

    Недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців столиці

    Глава КМВА дав доручення на заборону в Києві салютів, а також гучних співів, музики з колонок та інших гучномовних установок. Про це свідчить відповідний документ.

    «Враховуючи, що в умовах триваючої широкомасштабної збройної агресії РФ на території України, очікування ракетних ударів, виникнення стресових ситуацій тощо недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців міста Києва», – йдеться у докученні військової адміністрації.

    Таким чином у Києві заборонили проведення салютів, феєрверків, інших піротехнічних заходів.Також забороняється гучний спів, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користування іншими гучномовними установками

    Доручення про заборону феєрверків та гучної музики

    Доручення про заборону феєрверків та гучної музики

    Нагадаємо, нардепи хочуть запровадити штрафи за продаж дітям салютів і феєрверків.

    Як повідомлялося, на Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі До слова, в окупованому Луганську людей обстріляли піротехнікою.

    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Влада Києва офіційно заборонила салюти та гучну музику