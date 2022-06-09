Київ перестав бути побратимом Мінська

Віталій Кличко заявив, що умовах війни Мінськ більше не може бути побратимом Києва

Київрада ухвалила рішення позбавити столицю Білорусі Мінськ статусу міста-побратима Києва. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер української столиці наголосив, що після того, як Білорусь допомогла Росії у її загарбницькій війні проти України, Мінськ не можна називати побратимом Києва.

«Сьогодні Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима. Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави», – зазначив Кличко.

Додамо, що у 2016 році Київрада, враховуючи політичну ситуацію між державами, розірвала побратимські відносини з низкою російських міст – Москвою, Волгоградом, Санкт-Петербургом, Улан-Уде, Республікою Комі та Махачкалою. Станом на 2022 рік Київ має більш ніж 50 міст-побратимів.

Нагадаємо, раніше влада Харкова вирішила розірвати побратимські відносини з містами Російської Федерації. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, з огляду на те, що збройна агресія Російської Федерації призвела до людських страждань та значних руйнувань, у Харкова не може бути побратимів серед російських міст.

Також нагадаємо, що уряд планує створити в Україні новий орган – раду з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координуватиме процеси демонтажу пам’ятників. Через повномасштабне вторгнення Росії запит на заміну радянського й російського спадку на український в нашій державі значно активізувався. Дерусифікація, декомунізація та деколонізація – це своєчасні процеси в історії сучасної України. Але всі ці процеси мають проходити цивілізовано.

Читайте також: Дерусифікація України може загальмувати



