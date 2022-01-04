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    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)

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    На свято Нового року сім'я мало не залишилась без домівки - На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)
    На свято Нового року сім'я мало не залишилась без домівки
    фото: Типовий Марганець (Facebook)

    «Якби заряд потрапив трохи лівіше, на диван, пожежа була б неминучою»

    В одну з квартир п'ятиповерхівки міста Марганець, що на Дніпропетровщині, потрапила ракета феєрверку. Про це повідомили на сторінці Facebook «Типовий Марганець».

    Стався інцидент в новорічну ніч, але власники квартири виявили це лише через декілька днів, бо святкували Новий за містом, в друзів.

    Ракета влучила у вікно і розбила склопакет. Далі полетіла в стіну над телевізором, після чого впала на паркет, «але, на щастя, він не загорівся».

    «Якби заряд потрапив трохи лівіше, на диван, пожежа була б неминучою», – відзначають власники квартири.

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    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)
    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)
    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)
    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)
    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)
    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)

    Нагадаємо, що у російському місті Томськ в супермаркеті загорілася піротехніка. Феєрверки почали вибухати прямо в супермаркеті.

    Також у Чернівцях десятки птахів загинули через вибухи феєрверків.А ще в Дніпрі чоловіку відірвало палець петардою. Він отримав серйозні травми, з якими був госпіталізований до лікарні

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    Теги: пожежа ракета час
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    На Дніпропетровщині феєрверк мало не спричинив пожежу в квартирі (фото)