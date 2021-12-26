В окупованому Луганську людей обстріляли піротехнікою (відео)

У Луганську на відкритті новорічної ялинки феєрверк потрапив у натовп

Невдало запущений феєрверк пошкодив житловий будинок

В окупованому Луганську під час відкриття новорічної ялинки запущений феєрверк потрапив прямо в натовп. Про це повідомляє Telegram-канал «Журналистика со вкусом».

Люди зібралися на відкриття ялинки разом з дітьми, коли запустили феєрверк і він буквально обстрілював присутніх. Людям довелося тікати та ховатися, щоб врятуватися від піротехніки.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, але жителі міста сильно злякалися. При цьому феєрверк пошкодив житловий будинок.

«Феєрверк буквально влаштував бомбардування по містянах. Окремі залпи потрапили в житловий будинок праворуч від драматичного театру», – йдеться в повідомленні.

До слова, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок із написами «Гуманітарна допомога» та кілька одиниць військової техніки.

Як відомо, 20 грудня, окупанти не пропустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження місії в районі розведення сил біля Золотого на Луганщині.

Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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