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Суцільне мінування: як не підірватися на «подарунках» ворога – поради ДСНС  

glavcom.ua
Суцільне мінування: як не підірватися на «подарунках» ворога – поради ДСНС  
Піротехніки виявляють російські міни у звичайних речах
фото з фейсбук сторінки ДСНС

«Ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих»

Українцям, які хочуть якомога швидше повернутися на деокуповані території необхідно  дочекатися дозволів місцевої влади та піротехніків, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

« Наші воїни щодня звільняють території України від ворога. Коли дізнаєшся, що твоє місто чи селище нарешті деокуповане, то, звісно, хочеться якомога скоріше повернутися додому. Та слід пам’ятати, що це може бути небезпечно! На жаль, уже є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Це – підступно, жорстоко та суперечить будь-яким законам. Але наш ворог – саме такий. Тож обережність має бути передусім. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС», – йдеться у повідомлені.

У службі  дали поради  тим, хто вже вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі:

  • необхідно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.
  • у разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку «Розмінування України».
  • завантажити додаток на свій смартфон:

                    Android: https://bit.ly/3OeQwxg

                    Apple: https://apple.co/3HhV4B3

«Після авторизації ви зможете повідомити саперів про ймовірну загрозу у вашій оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки. Всього кілька кліків можуть убезпечити ваше життя та життя ваших близьких», – наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, влада Херсона попередила, що у місті буде обмежено в’їзд та виїзд до завершення робіт з розмінування.

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Теги: деокупація розмінування ДСНС

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