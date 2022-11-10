Готовність деокупованої Київщини до зими. «Слуга народу» б’є на сполох

«Дехто досі живе в літніх кухнях чи погребах»

Відбудова звільнених Бучі, Бородянки, Димера, Ірпеня, Гостомеля та інших міст Київщини триває украй повільно та непрофесійно. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Навіть вікна в пошкоджених будівлях заміряють настільки криво, що їх просто неможливо туди вставити. Краще вже просто виділити людям кошти, щоб вони самі ними розпорядилися. Але ж тоді не залучиш потрібних підрядників», – розповідає нардепка.

Ще одна проблема полягає в тому, що відбудовою займаються буквально всі, – починаючи від місцевої влади, яка виділяє гроші своїм підрядникам, завершуючи різними міністерствами, державними підприємствами, каже депутатка.

«Дуже багато мамок, а дитя й далі мерзне», – зауважує Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами представниці «слуг», на Київщині дехто з тих, хто втратив оселю, досі живе в літніх кухнях чи погребах.

Раніше ексміністр екології і природних ресурсів України Остап Семерак назвав ключові проблеми відбудови України.

Також влада України виділила зруйнованим внаслідок повномасштабного вторгнення Росії регіонам кошти на відновлення. Понад 300 млн грн для відбудови інфраструктури отримали Харківська область та Київ. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.