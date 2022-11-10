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Готовність деокупованої Київщини до зими. «Слуга народу» б’є на сполох

Надія Карбунар
glavcom.ua
Готовність деокупованої Київщини до зими. «Слуга народу» б’є на сполох
Відбудова Київщини триває повільно, вважає Ольга Василевська-Смаглюк
фото: rbc.ua

«Дехто досі живе в літніх кухнях чи погребах»

Відбудова звільнених Бучі, Бородянки, Димера, Ірпеня, Гостомеля та інших міст Київщини триває украй повільно та непрофесійно. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Навіть вікна в пошкоджених будівлях заміряють настільки криво, що їх просто неможливо туди вставити. Краще вже просто виділити людям кошти, щоб вони самі ними розпорядилися. Але ж тоді не залучиш потрібних підрядників», – розповідає нардепка.

Ще одна проблема полягає в тому, що відбудовою займаються буквально всі, – починаючи від місцевої влади, яка виділяє гроші своїм підрядникам, завершуючи різними міністерствами, державними підприємствами, каже депутатка.

«Дуже багато мамок, а дитя й далі мерзне», – зауважує Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами представниці «слуг», на Київщині дехто з тих, хто втратив оселю, досі живе в літніх кухнях чи погребах.

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Також влада України виділила зруйнованим внаслідок повномасштабного вторгнення Росії регіонам кошти на відновлення. Понад 300 млн грн для відбудови інфраструктури отримали Харківська область та Київ. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

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Теги: міністр гроші влада

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