Влада Київщини збільшила кількість центрів вакцинації і розпочала їх перевірку

На Київщині працюють 33 центри масової вакцинації

На Київщині розширилась мережа центрів масової вакцинації. Наразі в регіоні їх відкрили вже 33. Два з них функціонують у мобільному форматі. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Отримати щеплення мають можливість усі охочі жителі області віком від 18 років.

Центри працюють щоденно:

У будні з 09:00 до 15:00,

у вихідні – з 09:00 до 13:00.

Ознайомитися з переліком, адресами та графіком роботи центрів вакцинації можна тут.

Голова Київської ОДА Василь Володін розпочав інспектування центрів і пунктів щеплення, розташованих у регіоні. Першими перевірено роботу локацій у Бучі та Вишгороді.

«Для мене принципово, щоб наші центри та пункти вакцинації не просто були відкритими, а надавали людям послуги якісно. Саме тому почав особисто інспектувати, наскільки вони зручно облаштовані. У Вишгороді, наприклад, пройшов весь шлях – від реєстрації до кабінету вакцинації – щоб на власному досвіді пересвідчитись, що процес отримання щеплення для людей є максимально легким і доступним. Також поспілкувався з медиками та жителями, які прийшли вакцинуватись. Обговорили, що можна зробити, щоб процес імунізації був простішим і комфортнішим для всіх. Звичайно, ще є над чим працювати. Як можна покращити роботу центрів і пунктів, уже проаналізували. Тож найближчим часом недоліки будуть виправлені», – сказав Володін.

Він зазначив, що організовувати локації для масової вакцинації населення потрібно у просторих приміщеннях. При цьому їх адреси мають бути на слуху, щоб всі жителі громади знали про них.

«Закликав місцеву владу звернути увагу на питання облаштування центрів і активніше проведення інформаційної кампанії. Маємо докласти всіх зусиль, щоб якомога більше наших жителів вакцинувались. А для цього потрібно забезпечити такі умови, щоб людям було зручно це зробити», – підкреслив Володін.

Як повідомлялося, із 13 госпітальних баз Київської області лише в п’яти лікуються пацієнти з підтвердженим діагнозом Covid-19. У решти всі інфекційні ліжка вільні.

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.