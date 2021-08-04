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    Влада Київщини збільшила кількість центрів вакцинації і розпочала їх перевірку

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    Голова Київської ОДА Василь Володін розпочав інспектування центрів і пунктів щеплення - Влада Київщини збільшила кількість центрів вакцинації і розпочала їх перевірку
    Голова Київської ОДА Василь Володін розпочав інспектування центрів і пунктів щеплення
    Фото: Київська ОДА

    На Київщині працюють 33 центри масової вакцинації

    На Київщині розширилась мережа центрів масової вакцинації. Наразі в регіоні їх відкрили вже 33. Два з них функціонують у мобільному форматі. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    Отримати щеплення мають можливість усі охочі жителі області віком від 18 років.

    Центри працюють щоденно:

    • У будні з 09:00 до 15:00,
    • у вихідні – з 09:00 до 13:00.

    Ознайомитися з переліком, адресами та графіком роботи центрів вакцинації можна тут.

    Голова Київської ОДА Василь Володін розпочав інспектування центрів і пунктів щеплення, розташованих у регіоні. Першими перевірено роботу локацій у Бучі та Вишгороді.

    «Для мене принципово, щоб наші центри та пункти вакцинації не просто були відкритими, а надавали людям послуги якісно. Саме тому почав особисто інспектувати, наскільки вони зручно облаштовані. У Вишгороді, наприклад, пройшов весь шлях – від реєстрації до кабінету вакцинації – щоб на власному досвіді пересвідчитись, що процес отримання щеплення для людей є максимально легким і доступним. Також поспілкувався з медиками та жителями, які прийшли вакцинуватись. Обговорили, що можна зробити, щоб процес імунізації був простішим і комфортнішим для всіх. Звичайно, ще є над чим працювати. Як можна покращити роботу центрів і пунктів, уже проаналізували. Тож найближчим часом недоліки будуть виправлені», – сказав Володін.

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    Влада Київщини збільшила кількість центрів вакцинації і розпочала їх перевірку
    Влада Київщини збільшила кількість центрів вакцинації і розпочала їх перевірку

    Він зазначив, що організовувати локації для масової вакцинації населення потрібно у просторих приміщеннях. При цьому їх адреси мають бути на слуху, щоб всі жителі громади знали про них.

    «Закликав місцеву владу звернути увагу на питання облаштування центрів і активніше проведення інформаційної кампанії. Маємо докласти всіх зусиль, щоб якомога більше наших жителів вакцинувались. А для цього потрібно забезпечити такі умови, щоб людям було зручно це зробити», – підкреслив Володін.

    Як повідомлялося, із 13 госпітальних баз Київської області лише в п’яти лікуються пацієнти з підтвердженим діагнозом Covid-19. У решти всі інфекційні ліжка вільні.

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

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    Теги: Київщина щеплення вакцинація коронавірус
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    Влада Київщини збільшила кількість центрів вакцинації і розпочала їх перевірку