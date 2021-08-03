Більш як у половині коронавірусних лікарень Київщини немає пацієнтів

Наразі в Київській області від коронавірусу на стаціонарі лікуються 118 жителів

Загальна завантаженість госпітальних баз складає 6,6%

Із 13 госпітальних баз Київської області лише в п’яти лікуються пацієнти з підтвердженим діагнозом Covid-19. У решти всі інфекційні ліжка вільні. Про це повідомив очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін.

«Наразі в області від коронавірусу на стаціонарі лікуються 118 жителів. А загалом інфекційна мережа наших госпітальних баз розрахована на 1775 ліжок, 93% з яких забезпечені киснем. Відповідно загальна завантаженість медзакладів складає 6,6%», – сказав він.

Володін зазначив: щоб втримувати ситуацію стабільною, потрібно вакцинуватись.

«Коронавірус щоразу мутує, стає агресивнішим і призводить до важких наслідків. А щеплення проти коронавірусу дозволяє або взагалі запобігти інфікуванню, або перенести хворобу у легкій формі. У будь-якому випадку вакцина дозволяє зберегти здоров’я і життя, а також уникнути пікових навантажень на лікарні», – пояснив Володін.

Очільник Київської ОДА нагадав, що в області зараз функціонують 32 центри масової вакцинації. Скористатись їх послугами можуть абсолютно всі жителі Київщини.

Нагадаємо, у Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 239 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 19 нових хворих.

А Київ уже готується до нової хвилі епідемії коронавірусу. Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Наступного тижня на сайті Київської міської держадміністрації буде оприлюднено електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень.

Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.