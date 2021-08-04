  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. Скільки українців вакциновано від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей - Оперативні дані МОЗ. Скільки українців вакциновано від коронавірусу
    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей
    Фото: glavcom.ua

    Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2 612 пунктів щеплення, 279 центрів вакцинації

    За минулу добу, 3 серпня, 153 258 людей вакциновано в Україні проти Covid-19. Як інформує пресслужба МОЗ, одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані – 63 366 людей.

    Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2 612 пунктів щеплення, 279 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

    21_17

    До слова, за минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Зазначимо, перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.

    Нагадаємо, раніше головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV).

    Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

    Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оперативні дані МОЗ. Скільки українців вакциновано від коронавірусу