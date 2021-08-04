Оперативні дані МОЗ. Скільки українців вакциновано від коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей

Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2 612 пунктів щеплення, 279 центрів вакцинації

За минулу добу, 3 серпня, 153 258 людей вакциновано в Україні проти Covid-19. Як інформує пресслужба МОЗ, одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані – 63 366 людей.

Протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2 612 пунктів щеплення, 279 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

До слова, за минулу добу, 3 серпня, в Україні зафіксовано 984 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Зазначимо, перші українські діти зробили щеплення від Covid-19.

Нагадаємо, раніше головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол оприлюднив звіт із твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус вийшов з лабораторії Вуханського інституту вірусології (WIV).

Як відомо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн.

Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.