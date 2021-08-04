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    Понад 200 хворих за добу: в Києві погіршується Covid-ситуація

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    У столиці почала зростати кількість хворих на коронавірус - Понад 200 хворих за добу: в Києві погіршується Covid-ситуація
    У столиці почала зростати кількість хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у столиці одужали від коронавірусу менш як 200 осіб

    За минулу добу, 3 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 236 людей. Це на 38 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 2 серпня було 198 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 576 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 209 777 осіб (за добу 3 серпня – 186)
    • померли 5 238 осіб (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 273 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 34 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 19 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124 939 осіб (за добу 3 серпня – 11)
    • померли 2 773 людини (за добу – 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 255 345 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 3 серпня зафіксовано 984 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

    Нагадаємо, за добу 2 серпня в Києві було виявлено 198 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Понад 200 хворих за добу: в Києві погіршується Covid-ситуація